- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آبل لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم في آخر جلساته أعلى سعر له عند 182.80 ، ليرتد منه السهم انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، مسجلاً انخفاضاً بلغ نسبته -0.77% بما يعادل -1.39 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه إلى حد ما مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 177.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 142.21 إلى 233.47) ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 163.75 الذي يمثل نسبة 76.4% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن آبل لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 30-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .