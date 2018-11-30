شكرا لقرائتكم خبر عن آبل لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم في آخر جلساته أعلى سعر له عند 182.80 ، ليرتد منه السهم انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، مسجلاً انخفاضاً بلغ نسبته -0.77% بما يعادل -1.39 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه إلى حد ما مقارنة بحركة السعر .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 177.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 142.21 إلى 233.47) ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 163.75 الذي يمثل نسبة 76.4% .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط