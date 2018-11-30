شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ وتراجع البيض اليوم الجمعة 30-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ استقرار فى أسعارها اليوم الجمعة 30 نوفمبر فى حين تراجعت أسعار البيض جنيه واحد. وسجل سعر كليو الفراخ 21 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 25-26 جنيها. وتراجعت أسعار البيض لتسجل 30.5 جنيها للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 36 الى 37 جنيها للكرتونة.

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