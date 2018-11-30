ماذا يعني قرار إلغاء "آلية تحويل أموال الأجانب" وتأثيره على الدولار؟

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت بنوك استثمار، إن قرار البنك المركزي، الذي أعلنه مساء أمس الأربعاء، بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول 5 ديسمبر المقبل، قرار "إيجابي"، وإنه سيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي.آي كابيتال، لمصراوي، إن "آلية تحويل أموال الأجانب كانت هايلة ومهمة وساهمت بالفعل في جذب استثمارات الأجانب للسوق".

وأضاف: " لكن الآلية لم يعد لوجودها داعٍ في الوقت الحالي.. في ظل توفر العملة الصعبة بالبنوك".

وقال البنك المركزي، في بيان...