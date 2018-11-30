"حذف 4 فئات فقط".. التموين تنفي استبعاد أصحاب أكثر من خط محمول من البطاقات

كتب - محمد غايات:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان الجمعة- أنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية.
وأضافت الوزارة أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية...
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