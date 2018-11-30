شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع استنادا على احتمالات رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة فى كانون الأول/ديسمبر المقبل للمرة الرابعة خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوي 96.92 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.71 نقطة ، وأدني مستوى عند 97.62 نقطة.

فقد مؤشر الدولار يوم الخميس أقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار نزول العملة الأمريكية ، تحت تأثير التصريحات الأخيرة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي فى النادي الاقتصادي فى نيويورك يوم الأربعاء "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية ".

فسرت تلك التصريحات على أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من نهايتها ، حيث تعتبر تعليقات جيروم خروجا عن رأيه السابق الشهر الماضي بأن أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بعيدة عن الحياد.

لكن فى الوقت الحالي عادت العملة الأمريكية للارتفاع مجددا مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، استنادا على الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة فى كانون الأول/ديسمبر للمرة الرابعة خلال هذا العام.

تعززت تلك الاحتمالات بعد محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الاتحادي والذي عقد فى الفترة من 7 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر ،والذي أظهر بأن رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام أمر مضمون.