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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى أوروبا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة بنسبة 2.0% ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.1% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع 2.2%،والتي تعد أعلى قراءة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.0%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1% ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
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