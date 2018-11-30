شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى أوروبا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة بنسبة 2.0% ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.1% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع 2.2%،والتي تعد أعلى قراءة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.0%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1% ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.