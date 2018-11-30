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سعر الدولار اليوم الجمعة 30-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 30-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 30-11-2018، فى مصر بالتزامن مع أجازة البنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المنشورة أمس الخميس ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى.

 

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سعر الدولار اليوم فى مصر
 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه ، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيها للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

 

 


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.86  جنيه للشراء

 

17.95  جنيه للبيع

 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

 

17.88 جنيه للبيع

 

 


 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.79  جنيه للشراء

 

17.89  جنيه للبيع

 

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

 

17.96 جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.86 جنيه للشراء

 

17.96 جنيه للبيع

 

 


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.86  جنيه للشراء

 

17.96  جنيه للبيع

 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 30-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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