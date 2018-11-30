أسعار الذهب تتحرك عالميا قبل اجتماع ترامب وشي

رويترز

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، مع تغير طفيف في الدولار بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متباينة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، يوم السبت، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين يوم الخميس، حيث قائل إن اتفاقا قد بات وشيكا لكنه غير متأكد...