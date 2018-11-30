شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر البتكوين أي حركة قوية منذ الصباح، وتنحصر التداولات الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد ننتظر أن يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق 4280.00 للحصول على حافز إيجابي والاندفاع نحو 4500.00 ثم 4700.00 التي تمثل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 3885.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4000.00 والمقاومة 4500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد