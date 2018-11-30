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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ويحافظ على استقراره فوق 0.7277، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.7437.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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