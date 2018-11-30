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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتحرك ضمن المسار الجانبي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ولا زلنا بانتظار كسر 58.40 للحصول على حافز سلبي قوي يدعم فرص تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 56.91.
وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 61.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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