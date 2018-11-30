شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، والذي يشترط الثبات دون مستوى 52.60، مع التذكير بأن أهدافنا السلبية تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 49.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط