شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة التحرك حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 14.15، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مدعومةً بالإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 14.73 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد