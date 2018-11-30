شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الذهب منذ الصباح، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك الاقتراب من مناطق التشبع في البيع، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1208.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد