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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية طفيفة منذ الصباح، ليتحرك حول 1.2760 الآن، وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم دون تغيير، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1.2725، بانتظار التوجه نحو 1.2963 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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