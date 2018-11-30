شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 1.1443، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1280 والمقاومة 1.1443

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط