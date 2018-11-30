شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الايجابي– تحليل -30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

كرر سعر النحاس تذبذبه الإيجابي بتقديمه لضغوط جديدة على محور المتوسط المتحرك محاولا الانتقال لمرحلة إيجابية جديدة باستهدافه لمستوى 2.8500, وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز الترجيح الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تجاوز السعر للعائق المتمركز عند 2.8500 والوصول خلال الفترة المتوسطة نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 2.9600 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد