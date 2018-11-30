شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط– تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البلاتين تشكيله لتداولات سلبية بتمركزه دون مستوى 825.00 مشكلا بذلك نموذج القمتين ليعزز الاستمرارية السلبية للتداولات القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار ملامسته للمحطة السلبية المستقرة عند 775.00 وباستمرار الضغوط السلبية قد ينجح بالوصول نحو 748.00 والذي طالما شكّل عائق قوي أمام الهجوم السلبي للتداولات السابقة. محاولة استقرار مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يعزز الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي ليسهل محاولة الوصول نحو الأهداف السلبية المنتظرة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط– تحليل - 30-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .