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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بالتعاملات الصباحية والأنظار على مجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، يأتي هذا التراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، قبيل انطلاق اجتماعات مجموعة العشرين فى الأرجنتين.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا فى مستهل التعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.
تتجه أنظار المستثمرين صوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حيث تنطلق فعاليات قمة مجموعة العشرين ،والتي من المنتظر أن تستمر على مدار يومين ، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي ومحاولة حل الخلافات التجارية العالمية ، خاصة بين الولايات المتحدة والصين "أكبر اقتصاديين بالعالم".
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة0.2% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.
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