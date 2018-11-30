الان تتابع مؤسسة النفط الليبية تتوقع ارتفاع الإيرادات السنوية 73% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طرابلس - الخليج 365:
أفاد بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأنها تتوقع أن تبلغ إيراداتها من الخام ومبيعات المنتجات النفطية 23.7 مليار دولار في 2018، بزيادة 73% عن العام السابق.
وقالت المؤسسة إن إيرادات شهر أكتوبر الماضي بلغت أعلى مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار.
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