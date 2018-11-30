شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.6% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 13320 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 682 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.99% مغلقاً عند مستوى 1707 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 1.23% مغلقًا عند مستوى 13361 نقطة.

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