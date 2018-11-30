شكرا لقرائتكم خبر عن واردات اليابان من النفط الإيرانى تهبط إلى 71% فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الجمعة أن واردات اليابان من النفط الإيراني هبطت في أكتوبر تشرين الأول 71 بالمئة على أساس سنوى عند 48 ألفا و33 برميلا يوميا.

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