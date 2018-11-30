شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لبيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة فى أخر تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات التضخم الأوروبية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات بدء المركزي الأوروبي فى رفع أسعار الفائدة منتصف العام المقبل.

ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 06:21 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1391$ من سعر الافتتاح 1.1391$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1400$ ،وأدنى سعر 1.1383$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،عقب تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي.

قال باول "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية " ،وفسر المستثمرين تلك التصريحات على أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من نهايتها ، حيث تعتبر تعليقات جيروم خروجا عن رأيه السابق الشهر الماضي بأن أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بعيدة عن الحيادية.

ونزل اليورو فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار عند 1.1267$ ،عقب تصريحات لماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.

اعترف دراغى خلال شهادته عن الاقتصاد والسياسة النقدية أمام البرلمان الأوروبي فى بروكسيل، بالتباطؤ فى النشاط الاقتصادي فى منطقة اليورو ،الأمر الذي قلص من احتمالات بدء المركزي الأوروبي فى رفع أسعار الفائدة انطلاقا من منتصف العام المقبل.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال الشهر الجاري ، إيجابية تلك البيانات سوف تدعم الاحتمالات وتدفع اليورو لمواصلة الصعود مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 2.1% من ارتفاع 2.2% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1%.