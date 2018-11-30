شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وبصدد مكاسب شهرية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 113.39 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.48 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.34، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.49.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهر ارتفاعاً إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 2.3%، وأظهر القراءة الأولية للإنتاج الصناعي ارتفاعاً 2.9% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.3%، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 4.2% مقابل تراجع 2.5%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة السنوية للمنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة ثقة المستهلكين من قبل مكتب مجلس الوزراء الياباني والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قمته 42.9 مقابل 43.0 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساعاً عند 43.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى 58.6 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.

وفي أعقاب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.