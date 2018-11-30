شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الجمعة متغاضية بشكل أو بأخر عن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية وذلك على أعتاب انطلاق فعليات قمة مجوعة العشرين في الأرجنتين ووسط آمال المستثمرين في توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره الرئيس الصيني شي جينبينج لاتفاق تجاري.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، دون التوقعات عند 53.8.

وجاء ذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن اليابان والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 2.3%، واستقرار نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين عند 1.0% دون تغير يذكر عن الشهر الماضي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي 2.9% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 1.3%.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.46% وليربح 7.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,667.03، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 65.28 نقطة ويصل إلى المستوى 22,327.88.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.47% ليربح 14.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,152.45. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 5.97 نقطة ويصل إلى المستوى 2,573.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.69% ليربح 182.85 نقطة ويصل إلى المستوى 26,633.88. بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاضاً بنسبة 0.21% ليخسر 4.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,109.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.52% ليربح 45.53 نقطة ويصل إلى المستوى 8,840.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.27% ليخسر 73.42 نقطة ويصل إلى المستوى 5,685.00.