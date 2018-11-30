شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للايتكوين في أخر جلسات الأسبوع بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الجمعة لتعكس ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر التي حققتها يوم الأربعاء حينما ارتفعت بقرابة الإحدى عشرة بالمائة ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب ارتدادها يوم الأحد من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو من عام 2017 ضمن عمليات تصحيحية لموجة الخسائر الموسعة التي لحقت بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:07 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.28% إلى مستويات 33.976$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 34.116$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.522$، بينما حققت الأعلى لها عند 34.666$.

هذا تعد اللايتكوين بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع، بينما لا تزال تعد بصدد سابع خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، وسط موجه البيع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع العام الماضي والتي اتسعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي وأدت لتراجع اللايتكوين بقرابة 26% موضحة أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها يوم الأحد الماضي للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند مستويات 27.726$.