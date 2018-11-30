شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1394 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1393 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1400، بينما حقق الأدنى له عند 1.1385.

هذا وتتطلع الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.4% مقابل تراجع 2.6%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.2% مقابل اتساع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل صدور بيانات سوق العمل لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 10.1% خلال الشهر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا والتي قد تعكس انكماش 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.2%، وأظهر القراءة السنوية الجوهرية الأولية للمؤشر استقرار النمو عند 1.1%، وتراجع معدلات البطالة في المنطقة إلى 8.0% مقابل 8.1% في أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى 58.6 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.

وفي أعقاب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.