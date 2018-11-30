الان تتابع الهند تتوقع زيادة كبيرة في الاستثمارات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيودلهي -الخليج 365:

قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخال إن بلاده تتوقع أن تزيد السعودية الاستثمارات في عدة قطاعات بينها التكنولوجيا والزراعة والطاقة خلال العامين القادمين.

جاءت التصريحات عقب اجتماع بين ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة العشرين في بوينس أيرس اتفقا خلاله على زيادة التعاون الاقتصادي.

وقال جوخال وهو يقدم قراءة للاجتماع نتوقع زيادة كبيرة في الاستثمارات السعودية في الهند خلال عامين أو ثلاثة.