شكرا لقرائتكم شي: الصين تفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - رويترز | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 22:14

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس إن الصين ستفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب وستعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الإسباني خلال زيارة لمدريد مدتها يومان، قال شي إن «الصين تعتزم استيراد سلع بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة». وأضاف: «ستبذل الصين جهوداً لفتح أبوابها أكثر أمام العالم الخارجي، ولتسهيل دخول الأسواق في مجالي الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية».

ولم يذكر شي في كلمته الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أخيراً إنه يتوقع المضي في زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 بليون دولار من 10 إلى 25 في المئة.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماع شي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بأن الصين وإسبانيا تدعمان «اقتصاداً عالمياً منفتحاً ومتوازناً قائماً على قواعد منظمة التجارة العالمية». وأكد البلدان التزامهما بمكافحة الحماية التجارية والإجراءات أحادية الجانب.

وقال مصدر في الحكومة الإسبانية إن مدريد لن تشارك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي إستراتيجية تنمية واسعة النطاق تنفذها الحكومة الصينية وتشمل مشاريع بنية تحتية عالمية.