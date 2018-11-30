شكرا لقرائتكم رامز شحادة مديراً إدارياً لـ«فيسبوك» في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:38

أعلنت شركة فيسبوك اختيارها رامز طنوس شحادة لمنصب مدير إداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتولى من منصبه الجديد نمو أعمال الشركة وأنشطتها التجارية ومحفظة التطبيقات والخدمات المرتبطة بأعمالها على مستوى المنطقة.



وقال آري كيشيش أوغلو، نائب رئيس فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمرة في التطور وتعتبر سوقاً رئيسية بالنسبة لفيسبوك، وذلك في ظل وجود أكثر من 181 مليون مستخدم نشط على المنصة شهرياً».

ويأتي رامز طنوس شحادة إلى فيسبوك جالباً معه خبرات إقليمية وعالمية عريضة في مجال تأسيس وإدارة الأعمال لعدد من الشركات الرائدة العالمية، ومن بين أبرزاها خبرته المكتسبة من منصبه كشريك أول والمدير الإداري لشركة «بوز آلن هاملتون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريك القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعمال الرقمية والممارسات التقنية لشركة بوز وشركاه، ورئيس الشراكة العالمية لبوز الرقمية وغيرها.