شكرا لقرائتكم "مصرف لبنان": سنطلق عملة رقمية تختلف عن الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 23:39

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن لبنان سيُطلق عملته الرقمية، مشيراً إلى أن "فريقاً من المصرف لا يزال يُعدّ لإطلاقها"، موضحاً أنها "تختلف عن العملات الافتراضية التي حذّر مصرف لبنان منها ومن استعمالها كوسيلة الدفع Bitcoin، لأنها سلعة وأسعارها تشهد تقلبات حادة".



ولفت في افتتاح "ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الرابع" برعايته، وتنظمه للسنة الرابعة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، بدعم من المفوضية الأوروبية وبالاشتراك مع "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، إلى أن التقارير "تدل على استعمال العملة الافتراضية أو الأصول الافتراضية في عمليات تبييض أموال بوتيرة أعلى من تمويل الإرهاب، لعدم وجود آليات صرف لهذه العملات قريبة من منطقة النزاع".

وفي ما يتعلق بنظام (Blockchain) وتقنيتها، أفاد سلامة بأن "واحداً من كل خمسة بنوك مركزية سيستخدم هذه التقنية بحلول عام 2019، وسيستعمل هذا النظام في مجالات إدارية متنوعة بمعزل عن استخدامها للعملة الافتراضية، لأن العملة الرقمية ستكون مُصدَرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية وسيكون استعمالها محلياً فقط".

وأكد أن "الهدف من العملة الرقمية يتمثل بتسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك، كما سيفعل إقرار قانون للتوقيع الالكتروني مقاصة الشيكات الالكترونية ويعدل مفهوم المقاصة التقليدية، بحيث تجري بين المصارف من دون الوسطاء".

وأشار سلامة إلى أن "المعاملات الإلكترونية في لبنان باتت واقعاً يومياً، لكن كانت تتم في الماضي في ظل فراغ تشريعي حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، ونصّ على أن الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان "تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها، وأن الشيك الإلكتروني يخضع للأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان".

وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، "لبناء النظام المعلوماتي متطلبات أهمها، البنية التحتية والأنظمة والتشريعات المناسبة، مكننة طرق العمل في الوزارات والإدارات العامة، مع ضرورة توفير مستوى عال من أمن المعلومات وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، ما يؤمن الحفاظ على العناصر الأساسية لقيمة المعلومات".

وعن نشاط الأمن الداخلي، أوضح أن في مؤسسة قوى الأمن الداخلي ومن ضمن الخطة الاستراتيجية، "بدأنا مكننة القطعات لدينا، وسنصل إلى مكننة كاملة خلال السنوات المقبلة". وأكد العمل "على تحقيق الأمن المعلوماتي، معتبرين أنه شرط أساس لحسن تشغيل النظم والبرمجيات والشبكات الإلكترونية لدينا، للحد من ‏الأخطار السيبرانية، وتأمين وسائل الحماية منها".

ولتأكيد أهمية الأمن السيبراني في لبنان، لفت عثمان إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "اتخذ قراراً بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، ممثلة بمختلف الوزارات والقطاعات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لإعداد خطة وطنية لتأمين الفضاء السيبراني في المستوى العالمي، ولحماية المواطنين والتبادلات الاقتصادية والتجارية كلها، من أي تهديد محتمل".

وأثنى "على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات على الصعيدين الدولي والمحلي، إذ يُعدّ ذلك دولياً مع الدورات التدريبية، من الأولويات، وهو دائماً في تقدم مستمر". وأعلن "العمل دائماً على تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص محلياً"، معتبراً أنه "عنصر أساس في مكافحة هذه الجرائم وغيرها".

وأشار رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب رئيس مجموعة "إغمونت" وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد الحفيظ منصور، إلى "الانتشار المتزايد في استخدام شبكة الانترنت، والنمو في حجم التعاملات التجارية المنفذة عبرها في السنوات الماضية، لكن هذا الانتشار أدى إلى بروز ظواهر سلبية تندرج تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة ذات الصلة، وتحديداً جريمة الاحتيال وسرقة الأموال بواسطة البريد الإلكتروني التي تصيب كل دول العالم، ولا آلية مكافحة فعالة لمواجهتها حتى الآن".

وأوضح منصور أن "عام 2014 بدأنا نشهد في لبنان تزايداً ملحوظاً في قضايا الجرائم الإلكترونية الناتجة عن البريد الالكتروني المزور، تعرضت له مصارف وأفراد، وقد تطورت حالات الخرق والسرقة". وقال "بعد تحليل ودراسة مستفيضة للأنماط المستعملة، تبين ان سبل المكافحة المباشرة صعبة جداً، وأن الوقاية من هذه الجرائم تكون من خلال رفع مستوى الوعي لأنماطها وأساليبها وهي قد تكون أفضل سبل العلاج، وهو الاستنتاج الذي توصلت اليه الدول الكبيرة في مواجهة هذا الخطر".

ونتيجة متابعة إحصاءات القضايا الواردة إلى الهيئة ودراستها، قال "تبين لنا انخفاض عدد حالات الانخداع بواسطة البريد الإلكتروني التي تتعرض لها المصارف، إذ تراجع عدد الانتهاكات من 32 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 الى 23 في الفترة ذاتها من هذه السنة".

وشرح حجم التهديدات التي يتعرض لها الافراد، لافتاً إلى "تدنٍ مماثل في الحالات التي يتعرض لها الافراد للخديعة بواسطة الرسائل الإلكترونية المزورة، إذ تقلّصت من 95 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 الى 89 في المدة المماثلة من هذه السنة".

ولاحظ منصور "بدء تلمس نتائج ايجابية، لأن الأرقام الإجمالية لحالات القرصنة بواسطة البريد الالكتروني أخذت تشهد استقراراً وتراجعاً في حالات المصارف، إذ بعدما وصلت نسبة الزيادة الى 65 في المئة بين عامي 2014 - 2015 ، هبطت إلى 60 في المئة بين 2015 - 2016 والى 23 في المئة بين 2016 - 2017 ، ومن ثم الى 15 في المئة في الأشهر التسعة الأولى بين عامي 2017 – 2018". واعتبر أن ذلك " مؤشر على أننا على الطريق الصحيح للحد من انتشار هذه الجرائم ومكافحتها بفعالية، وسنتابع رصد النتائج واتخاذ القرارات اللازمة بناء على ذلك".

ورأى الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوليد آل الشيخ، أن "الجريمة الإلكترونية تُعد إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات، في ظل الانتشار السريع والمتزايد لاستخدام الإنترنت والتطور المستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني". وأعلن أن "الخسائر السنوية الناجمة عن هذه الجرائم تفوق 500 بليون دولار". لذا أكد ضرورة "تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية وسن التشريعات، واتخاذ التدابير لتطوير أنظمة حماية تقنية وتشغيلية". وإذ اعتبر أن "الأصول الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها تدفع عجلة التطور والابتكار، وتساعد في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي، إلا أنها من جانب آخر مرتع للمجرمين والإرهابيين لتمرير أموالهم وتبييضها من خلالها". لذا شدد على وجود "حاجة ملحة إلى أن تأخذ الدول تدابير منسقة لتفادي استغلال الأصول الإلكترونية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".