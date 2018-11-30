شكرا لقرائتكم «فيرجن موبايل» الأولى بأقل عدد شكاوى لمقدمي خدمة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:21

أكدت نتائج مؤشر الشكاوى التي نشرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن فيرجن موبايل هي مقدم الاتصالات الأقل من ناحية عدد الشكاوى المقدمة من العملاء مقارنة بشركات الاتصالات للمرة السادسة على التوالي منذ عام 2017، وبذلك تؤكد فيرجن موبايل مرة أخرى على التزامها بدعم تجربة العميل كأساس لرضا العملاء.



صنف مؤشر «الهيئة» الذي يظهر عدد الشكاوى لكل 100 الف مشترك، فيرجن موبايل المملكة العربية السعودية ، والتي لديها قاعدة عملاء تبلغ 2.8 مليون مشترك، احتلت المرتبة الأولى من حيث تسجيل أقل عدد من الشكاوى ضد خدمات الاتصال المتنقلة بين جميع مقدمي خدمات الاتصالات الأخرى في المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية، فؤاد حلاوي، إن حصولنا على الترتيب الأول للمرة السادسة على التوالي من حيث قلة عدد الشكاوى يجعلنا نشعر بالفخر ويؤكد على مدى اهتمامنا في فيرجن موبايل بأن تكون تجربة العميل لدينا مميزة، سهلة وممتعة، ونؤمن بأن خدمة العملاء هي أحد الأسس التي يقوم عليها نجاحنا ونحن نحرص كل الحرص على حل كل الشكاوي بسرعة وفاعلية كبيرتين.

وتم تكريم شركة فيرجن موبايل لحصولها على المركز الأول في التصنيف الربع السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد عاملاً مهماً في تقويم أداء مشغلي الاتصالات.