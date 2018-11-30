شكرا لقرائتكم «لوجي بوينت» أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:23

فازت شركة «LogiPoint» (تمكين الخدمات اللوجستية)، بجائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018، وتعترف الجائزة سنوياً بالأداء الابتكاري للشركات ضمن سلسلة التوريد اللوجستية الإقليمية.



واستلمت «LogiPoint» (تمكين الخدمات اللوجستية)، من خلال حفل نظمته الجهة المعنية بالجائزة وهي «النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط» والتي تعتبر المنصة المثالية الأبرز لتبادل الأفكار، وعرض الابتكارات التكنولوجية الحديثة، وإبراز آفاق الأعمال، وحظيت لوجي بوينت بجائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018 كتقدير لها في التعاون والشراكة المميزين مع أصحاب المصلحة.

وفي غضون 19 عاماً، واصلت «LogiPoint» (تمكين الخدمات اللوجستية) عمليات النمو والتطور بناءً على احتياجات العملاء وديناميكيات السوق كونها شركة رائدة في مجال تطوير الخدمات اللوجيستية ومشغل أول وأكبر منطقة ايداع وإعادة تصدير في ميناء جدة الاسلامي، ووسعت من أفقها اللوجستي من خلال وجود العديد من المشاريع الجديدة من خلال إدخال المناطق اللوجستية (مدن 1) التي ستوفر المزيد من الخدمات للعملاء الحاليين والمستقبليين، حيث سيحصل العملاء على مجموعة حلول متقدمة ودعم لوجستي كامل يتماشى مع المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى تطويرها مرافق متكاملة ذات جودة عالية في جميع أنحاء المملكة.