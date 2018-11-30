شكرا لقرائتكم مجموعة جميرا تعلن عن افتتاح سبعة فنادق جديدة في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 21:26

كشفت مجموعة جميرا، شركة الفنادق الفاخرة الرائدة عالمياً، عن أحدث المستجدات المتعلقة بخطط توسعها المتواصلة بإعلانها عن افتتاح سبعة فنادق جديدة في أسواق منطقة الخليج العربي والعالم اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية 2019.



وجاء الإعلان خلال الجولة الترويجية السنوية في دول الخليج التي انعقدت من 11 حتى 14 نوفمبر، وانطلقت من السعودية وشملت مدن جدة والرياض لتتجه بعدها إلى البحرين والكويت.

ومن أبرز المرافق التي سلطت الجولة الترويجية الضوء عليها، فندق «جبل عمر جميرا مكة» الذي سيكون أول فندق تابع للمجموعة في المملكة العربية السعودية. وسيأتي الفندق المتوقع افتتاحه في 2019، ليقدم لزوار وضيوف مكّة المكرمة خدمات الضيافة الفائقة التي تشتهر بها علامة جميرا المتميزة عبر مرافقه التي تضم 1033 غرفة و93 فيلا ومجموعة متنوعة المطاعم والمقاهي وقاعات الاجتماعات وصالة تنفيذية وناد رياضي وأكثر من 90 وحدة تجزئة ضمن مجمع واحد. وبموقعه المتميز، يبعد فندق «جبل عمر جميرا مكة» مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، ويضم 4 أبراج توفر للزوار إطلالات خلابة على المسجد الحرام.

وإضافة إلى افتتاح منتجع جميرا في جزيرة السعديات في أبوظبي وفندق جميرا ليفنج غوانجو في الصين خلال الشهر الجاري، تعتزم المجموعة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بما فيها، منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي- الربع الأول 2019، وفندق جميرا غوانجو في الصين- الربع الأول 2019، منتجع خليج مسقط في سلطنة عمان- الربع الثاني 2019، فندق جميرا بالي في إندونيسيا- في الربع الثاني 2019

وفي الوقت الراهن، تواصل فنادق ومنتجعات جميرا الفاخرة استقطاب أعداد متزايدة من الزوار السعوديين، حيث سجلت المجموعة نمواً نسبته 23 في المئة في عدد الليالي الفندقية التي أمضاها الزوار السعوديون خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017، بينما ارتفعت عوائد غرف مرافق مجموعة جميرا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة قدرها 30 في المئة.