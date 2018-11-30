شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 42 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 23:52

سجلت 42 في المئة من الأسهم القطرية بنهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 18 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت 3 شركات عند اسعارها السابقة لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 588 بليون ريال بزيادة 2.7 بليون ريال نستبها 0.46 في المئة. أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأداء إذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 376 في المئة الى 1.16 بليون ريال في مقابل 244 مليون ريال لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 352 في المئة الى 34 مليون سهم، في مقابل 7.6 مليون سهم لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 60 في المئة الى 11.19 الف صفقة في مقابل 6.98 الف صفقة.



وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه أمس بنسبة 0.34 في المئة تعادل 34.93 نقطة صعودا الى 10364.54 نقطة في مقابل 10329.61 نقطة اول من أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 21.60 في المئة.

وخالف قطاع العقارات اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.54 في المئة الى 2127 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الریان الاسلامى الخاسر 0.17 في المئة من قيمته الى 3885 نقطة، فيما سجل مؤشر التأمين أقل خسارة نسبتها 0.03 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت بقية مؤشرات 7 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 2.60 في المئة الى 1043 نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع بنسبة 0.59 في المئة الى 2119 نقطة، ثم مؤشر المصارف المرتفع بنسبة 0.56 في المئة.

وسجل مؤشر الخدمات رابع اكبر زيادة نسبتها 0.51 في المئة تعادل 34 نقطة وصولا الى 6779 نقطة.