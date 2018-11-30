شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في 13 شهراً مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 24 من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على الوالي من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط عزم روسيا المضي قدماً في التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في خفض الإنتاج العام المقبل 2019.

وفي تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.29% لتتداول حالياً عند مستويات 51.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.45$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.42% لتتداول عند 59.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.51$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.77 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، دون التوقعات عند 53.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى 58.6 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي تقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 450.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم أمس الخميس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بتوصل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لاتفاق حيال مستويات إنتاج النفط لعام 2019، وتحديداً خلال اجتماع المنظمة في فيينا يوم الخميس المقبل، موضحاً أن لا يزال يتم دراسة مقترح خفض الإنتاج، ومضيفاً أن بلاده تقييم المقترح وبصدد اتخاذ قرار يساهم في التوازن بين الطلب والاستهلاك في الربعين الأول والثاني من العام المقبل.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت بعض التقرير بالأمس لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لديها قناعة متزايدة بضرورة خفض إنتاج جانباً إلى جنب منظمة أوبك، إلا أنها لا تزال تتفاوض مع المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك، حيال موعد وحجم الخفض المحتمل لمستويات الإنتاج، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية اعتماداً على مصادرها المطلعة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي أن بلاده ومنظمة أوبك التزمتا باتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 100% وأن الفضل في ذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أعربه عن كون بلاده راضية عن أسعار النفط الحالية التي تحوم حول مستويات 60$ للبرميل لخام برنت، مضيفاً أن روسيا تتواصل بشكل دائم مع أوبك وستواصل التعاون معها إذا لزم الأمر ذلك.

كما أفاد الرئيس الروسي بوتين آنذاك أن بأن الحد الأدنى لتحقيق ربحية من النفط تتراوح بين 35$ و45$ للبرميل، ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الروسي وولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في الأرجنتين اليوم وغداً السبت، ونود الإشارة لكون روسيا تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.8 مليون برميل يومياً يتم خفضهم من الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك نوه أيضا يوم الأربعاء أن متوسط إنتاج النفط في بلاده انخفض بقرابة 40 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر عما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، مع العلم أن بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً ارتفاع الإنتاج النفطي للأعلى له في ثلاثين عام خلال الشهر الماضي إلى 11.41 مليون برميل يومياً، وفي سياق أخر، استقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح هو الأخر يوم الأربعاء عن ثقته في إمكانية التوصل لحل لدعم استقرار أسواق النقط وأن أسواق النفط ستكون مستقرة في عام 2019، موضحاً أن التعاون مطلوب من كافة أعضاء منظمة أوبك، ومضيفاً أن أوبك كيان مستقل لن يخضع للضغط الخارجي، وجاء ذلك عقب اجتماعه مع نظيره وزير النفط النيجيري كاشيكو ضمن الاستعدادات إلى اجتماع منظمة أوبك المقبل في فيينا.

ويذكر أيضا أن بعض التقرير تطرقت يوم الثلاثاء الماضي لكون المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات تشرين الأول/أكتوبر عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.

ونود الإشارة لكون المهندس خالد الفالح نوه الأسبوع الماضي لكون مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال الشهر الجاري تفوق مستويات الشهر الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض، مع العلم أنه أفاد في مطلع هذا الشهر أن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط في 20 من هذا الشهر بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ونود الإشارة، لكون توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً يأتي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع النصف الأول من عام 2015 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.