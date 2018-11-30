شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تأسيس 4813 شركة جديدة برؤوس أموال 12.5 مليار جنيه فى 90 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حول عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها حديثاً، ارتفاع أعداد تلك الشركات خلال الربع الثالث من العام الجارى "الفترة من يوليو – سبتمبر 2018"، إلى 4813 شركة، مقابل 3724 شركة فى الربع المماثل من 2017.

وأظهرت بيانات التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن رؤوس أموال الشركات الجديدة المؤسسة خلال الربع الثالث من 2018 بلغت نحو 12.575 مليار جنيه.

ولفت التقرير الإحصائى، إلى تسجيل شهر يوليو الماضى "بداية الفترة المشار إليها"، أعلى عدد للشركات الجديدة المؤسسة حديثاً، مقارنة بالشهرين التاليين له "أغسطس وسبتمبر 2018"، حيث بلغ عدد الشركات خلاله 1742 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 4.345 مليار جنيه.

وفى المقابل، سجل شهر أغسطس أقل عدد للشركات المؤسسة خلال الربع الثالث من العام الجارى بـ 1425 شركة برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 2.822 مليار جنيه.

وبالرغم من انخفاض عدد الشركات المؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضى عن شهر يوليو، إلا أن رؤوس أموال شركات سبتمبر ارتفعت قيمتها عن رؤوس أموال شركات يوليو، حيث بلغ عدد الرشكات الجديدة التى تم تأسيسها خلال سبتمبر الماضى 1646 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 5.407 مليار جنيه.

وبحسب البيانات الواردة فى التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، استحوذت الشركات الخدمية والصناعية على أكبر عدد من إجمالى الشركات المؤسسة خلال الربع الثالث من العام الجارى، وفى المقابل جاء العدد الأقل فى الشركات المؤسسة بمجالى السياحة والزراعة.

كما أشار التقرير إلى استحواذ الأموال المصرية على النصيب الأكبر من إجمالى رؤوس أموال تلك الشركات، تلاها أموال العرب ثم مساهمات الأجانب، حيث بلغ إجمالى الأموال المصرية 9.688 مليار جنيه من 12.575 مليار جنيه القيمة الإجمالية لرؤوس أموال الشركات المؤسسة خلال الربع الثالث من 2018.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، جاء عدد الشركات ورؤوس أموالها والمجالات المؤسسة بها خلال الربع الثالث من 2018 "شهر بشهر"، كالتالى:

شهر يوليو 2018

بلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية المؤسسة خلاله 1742 شركة، برؤوس أموال 4.345.1 مليار جنيه، منها 3.380 مليار جنيه أموال مصرية بنسبة 77.5% من إجمالى رؤوس الأموال، 779 مليون جنيه أموال عربية بنسبة 18.3%، 185.4 مليون جنيه أموال أجنبية بنسبة 4.2%.

استحوذت الشركات الخدمية على العدد الأكبر من إجمالى الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر بـ 758 شركة شكلت نسبة 43.5% من العدد الإجمالى للشركات، تلاها الشركات الصناعية بعدد 554 شركة وبنسبة 31.2%، ثم الشركات الإنشائية، والتى استحوذت على 12.6% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018 بعدد 219 شركة.

وفى المقابل، سجلت الشركات السياحية، العدد الأقل بـ 35 شركة فقط بنسبة 2% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018، فيما استحوذت الشركات الزراعية على 3.9% بعدد 68 شركة، وبلغ عددها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 117 شركة، بنسبة 6.7% من إجمالى الشركات.





شهر أغسطس 2018

بلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية المؤسسة خلاله 1425 شركة، برؤوس أموال 2.822.5 مليار جنيه، منها 2.313 مليار جنيه أموال مصرية بنسبة 82% من إجمالى رؤوس الأموال، 346.4 مليون جنيه أموال عربية بنسبة 12.3%، 162.3 مليون جنيه أموال أجنبية بنسبة 5.7%.

استحوذت الشركات الخدمية على العدد الأكبر من إجمالى الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر بـ 625 شركة شكلت نسبة 43.9% من العدد الإجمالى للشركات، تلاها الشركات الصناعية بعدد 392 شركة وبنسبة 27.5%، ثم الشركات الإنشائية، والتى استحوذت على 14.9% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018 بعدد 213 شركة.

وفى المقابل، سجلت الشركات السياحية، العدد الأقل بـ 31 شركة فقط بنسبة 2.2% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018، فيما استحوذت الشركات الزراعية على 5.1% بعدد 72 شركة، وبلغ عددها فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا 92 شركة، بنسبة 6.4% من إجمالى الشركات.





شهر سبتمبر 2018

بلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية المؤسسة خلاله 1646 شركة، برؤوس أموال 5.407.4 مليار جنيه، منها 3.995 مليار جنيه أموال مصرية بنسبة 73.9% من إجمالى رؤوس الأموال، 831.4 مليون جنيه أموال عربية بنسبة 15.4%، و581 مليون جنيه أموال أجنبية بنسبة 10.7%.

استحوذت الشركات الخدمية على العدد الأكبر من إجمالى الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر بـ 734 شركة شكلت نسبة 44.9% من العدد الإجمالى للشركات، تلاها الشركات الصناعية بعدد 427 شركة وبنسبة 25.9%، ثم الشركات الإنشائية، والتى استحوذت على 14.8% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018 بعدد 244 شركة.

وفى المقابل، سجلت الشركات السياحية، العدد الأقل بـ 40 شركة فقط بنسبة 2.4% من جملة الشركات المؤسسة خلال يوليو 2018، فيما استحوذت الشركات الزراعية على 5.9% بعدد 97 شركة، وبلغ عددها فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا 103 شركة، بنسبة 6.3% من إجمالى الشركات.



