شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 50.2، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.4 مقابل 53.9، دون التوقعات عند 53.8.

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