شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف مسيرات المكاسب أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6867 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6861 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6875، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6856.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدرين أور عن النظام المصرفي في منتدى الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التجارية في أوكلاند.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: معالجة التباطؤ المستقبلي" في الجلسة العام الثمانين لمجموعة الثلاثين، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى 58.6 مقابل 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.

وفي أعقاب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.