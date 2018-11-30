شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينتظر الاختراق – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي جيد الآن، ولا زلنا بانتظار اختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه للحصول على حافز إيجابي يعزز فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 30.00 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 40.00 ثم 48.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 40.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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