شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ضمن مسار ضيق – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل تداولات ضيقة النطاق مؤخراً، ويحافظ على استقراره دون مستوى 0.42، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط