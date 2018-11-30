شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ضمن نموذج إيجابي جديد – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الإيثريوم الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد موضح بالصورة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 120.00 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج والاندفاع نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 133.00 وتمتد إلى 142.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 102.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد