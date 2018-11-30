شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر البتكوين للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بالاعتماد على خروج السعر من القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 4500.00 ثم 4700.00.
سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تجبر السعر على تقديم مزيد من التداولات الجانبية قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 3885.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4000.00 والمقاومة 4500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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