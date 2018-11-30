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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.9900 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.9835.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط ثبات الإغلاق اليومي دون 0.9990.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9870 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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