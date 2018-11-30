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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق مستوى 0.7277، ويقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة التصحيحية الصاعدة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7437.
الثبات فوق 0.7277 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع وضمان عدم العودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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