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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار جانبي – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن مسار جانبي موضح بالصورة الفرعية، والذي نعتقد بأنه يشكّل تركيبة فنية استمرارية تدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 58.40 للاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 56.91.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 61.10 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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