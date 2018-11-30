شكرا لقرائتكم خبر عن النفط دون المقاومة – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 52.60، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، بانتظار تحقيق أهدافنا السلبية عند 50.00 ثم 49.10 من جديد.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 52.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 57.46 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط