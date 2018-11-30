شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 14.30، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 14.73 بشكل رئيسي. نذكر بأن الثبات فوق 14.15 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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