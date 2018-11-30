شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 30-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على استقراره فوق المتوسط المتحرك 50، بينما يتخلص مؤشر ستوكاستيك من سلبيته ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 1238.30 بشكل رئيسي. الثبات فوق 1208.40 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 30-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .