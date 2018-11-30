شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الخدمات الحكومية تقيم أصول القومية للأسمنت لبيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة الخدمات الحكومية، فى تقييم عددا من أصول الشركة القومية للأسمنت لبيعها فى مزادات.

وقال عبد النبى فرج، مصفى الشركة ل"الخليج 365"، إن الهيئة تقيم حاليا نحو ٨٠ اتوبيسا منها ٣٠ تعمل والباقى لا تعمل ، بجانب تقييم المعدات فى الشركة وورشة الخراطة.

وأضاف فرج أن نصف العاملين يعملون فى الشركة حاليا ،فى حين أن النصف الباقى فى البيوت ويتقاضون ما تم الاتفاق عليه من الرواتب لحين صرف التعويضات.

وأضاف عبد النبى فرج إنه لم يتم تحديد موقف الافران ولا موقف الأرض ،لافتا أن بيع حصة الشركة البالغة ٤ ملايين سهم فى السويس للأسمنت تتم بالتدريج وتم بيع نحو ١٠٪ منها.

وقال إن بيع حصة الشركة البالغة ٣٠٪ فى أسمنت النهضة مرتبطة بإنتهاء تقييم السهم ، موضحا إنه خلال الشهر المقبل سيتم الإنتهاء من التقييم.